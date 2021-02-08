ناقد رياضي: لو الأهلي خسر محدش هيلومه|شاهد

ذكر أحمد جلال ، الناقد الرياضي ، أسباب تشاؤوم جماهير النادي من مباراة "بايرن ميونخ" ، ومن أهم تلك الأسباب تصريحات الجهاز الفني للبايرن ، التي تبرز تفاؤول كبير بالفوز ، وأن النادي الأهلي على استعداد لمقابلة فريق قوي .





وأضاف الناقد الرياضي ، أحمد جلال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن تصريحات البايرن تتضمنت توضيح لقوة النادي الأهلي ، وأنه فريق كبير ، وبطل قارته ، مما يوحي بالاستعداد القوي .





وأشار إلى أن البايرن خلال ستة مباريات لم يدخل شباكه أية أهداف ، وحارس مرمه البايرن قوي ، ولكن على الجانب الأخر تحدث البايرن عن الأهلي بشكل قوي .





وتابع : لو الأهلي خسر محدش هيلومه ، والأهلي استطاع الفوز في كل المسابقات التي خاضها .