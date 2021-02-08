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رياضة

39 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي على بايرن ميونيخ اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:40 ص
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
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عمرو الحلوانى

توقع 49 % من قراء موقع صدى البلد الإخباري هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى أمام بايرن ميونيخ فى مباراة اليوم المقرر إقامتها بينهما فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية .

وفى المقابل ، توقع 39 % من القراء فوز الأهلي ، بينما رفض 12 % من القراء توقع نتيجة المباراة .

وفى هذا السياق أكد المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير الأهلى فى الدوحة أن اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بقطر أخطرته بتغيير مكان تواجد الرابطة فى مباراة بايرن ميونخ الليلة .

 وقال  أبو العلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير:" اللجنة المنظمة أخطرتنى اللجنة المنظمة للمونديال بوضع رابطة جماهير الاهلى فى الثالثة يمين بدلا من الثالثة شمال بسبب كورونا والخوف من الكثرة العددية ".

وأضاف: "جمهور الأهلى صنع حالة زخم فى قطر وأشعر الجميع أن هناك بطولة عالمية ونادى كبير يتواجد على الاراضى القطرية، فى كل مكان تجد جمهور الاهلى حاضرًا مساندًا وداعمًا للكيان الكبير".


وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد .

39 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الأهلي على بايرن ميونيخ اليوم
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