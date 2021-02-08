الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..عقوبة التشهير بشريف إكرامى على السوشيال ميديا

تعرض شريف إكرامى حارس مرمى نادى بيراميدز و النادى الأهلى السابق لحملة شديدة من الهجوم عقب انتقاله من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز ، الأمر الذى تطور إلى التشهير به والتحريض به ، وذلك وفقا لما ذكره حارس مرمى بيراميدز الذى أعلن اتخاذه الإجراءات الرسمية والقانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بعد التشهير به والتحريض ضده.
وأكد إكرامى سيتخذ محامي شريف إكرامي كل الإجراءات القانونية.
ووضح قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة التشهير أو مايسمى بالسب والقذف على السوشيال ميديا.
عقوبة التشهير"السب والقذف"
ونصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.
نفس الأمر تعرض له أيضا رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ونادى الأهلى السابق والذى تعرض هو الاخر لحملة شديدة من الانتقادات من جانب جماهير الأهلى بعد رحيله من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز ، الأمر الذى لم يتحمله لاعب الأهلى السابق، حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بتوجيه السب والقذف له والتشهير به والتحريض ضده".
وجاء رد رمضان صبحى سريعا، بعد أن قام بنشر تويتة من بوست محاميه أشرف عبد العزيز.
وقال محامى رمضان صبحى: "يعلن مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معنونة باسم Seif Eldin Assad Elakhras وصفحة تخاطيف مع شريف وذلك بسبب ما قاما به من سب وإساءات لفظية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".