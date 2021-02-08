ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..عقوبة التشهير بشريف إكرامى على السوشيال ميديا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:09 م
شريف إكرامى حارس
شريف إكرامى حارس نادى بيراميدز
Advertisements
معتز الخصوصى
تعرض شريف إكرامى حارس مرمى نادى بيراميدز و النادى الأهلى السابق لحملة شديدة من الهجوم عقب انتقاله من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز ، الأمر الذى تطور إلى التشهير به والتحريض به ، وذلك وفقا لما ذكره حارس مرمى بيراميدز الذى أعلن اتخاذه الإجراءات الرسمية والقانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بعد التشهير به والتحريض ضده. 

وأكد إكرامى سيتخذ محامي شريف إكرامي كل الإجراءات القانونية.

ووضح قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة التشهير أو مايسمى بالسب والقذف على السوشيال ميديا.

عقوبة التشهير"السب والقذف"

ونصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.

نفس الأمر تعرض له أيضا رمضان صبحى ، لاعب نادى بيراميدز ونادى الأهلى السابق والذى تعرض هو الاخر لحملة شديدة من الانتقادات من جانب جماهير الأهلى بعد رحيله من النادى الأهلى إلى نادى بيراميدز ، الأمر الذى لم يتحمله لاعب الأهلى السابق، حيث قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بتوجيه السب والقذف له والتشهير به والتحريض ضده".

وجاء رد رمضان صبحى سريعا، بعد أن قام بنشر تويتة من بوست محاميه أشرف عبد العزيز.

وقال محامى رمضان صبحى: "يعلن مكتب أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته محامي الكابتن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صفحة علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك معنونة باسم  Seif Eldin Assad Elakhras وصفحة تخاطيف مع شريف وذلك بسبب ما قاما به من سب وإساءات لفظية وتشهير وتحريض في حق اللاعب".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إكرامي: بكيت بعد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

الضربة الأولى لـ شريف .. تراجع فرص مشاركة إكرامى مع بيراميدز أمام الزمالك

بعد رحيله عن الأهلي .. رمضان صبحي يسجل أول أهدافه بقميص بيراميدز

جماهير الأهلي تهاجم رمضان صبحي بعد مباراة بيراميدز.. فيديو

دخل فيه 3 أهداف في 6 دقائق.. تامر أمين: شريف إكرامي حقق رقم قياسي النهارده

بعد التشهير به| الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة سب وقذف رمضان صبحى

ترشيحاتنا

رئيس المحررين بـ صحيفة بيلد: بايرن ميونخ لم يكن متحمسًا للمشاركة في مونديال الأندية

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

بعد 48 ساعة شكوى .. وفاة طفل بسبب آلام في المعدة

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

صور صادمة.. طبيب بيطري يعذب الكلاب للتجربة بلا رحمة

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير