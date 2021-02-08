الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..عقوبة التشهير بشريف إكرامى على السوشيال ميديا





قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبة التشهير أو مايسمى بالسب والقذف على السوشيال ميديا. ووضح





عقوبة التشهير"السب والقذف"





ونصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.



