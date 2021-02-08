ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد التشكيل المتوقع للأهلي أمام بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:47 ص
النادي الأهلي
النادي الأهلي
Advertisements
نورهان رأفت
استعرض الناقد الرياضي ، أحمد جلال ، تشكيلة النادي الأهلي ، لمبارارة " بايرن ميونخ " ، اليوم ،  حيث توقع  أن يلعب محمد الشناوي حراسة المرمى ، واللاعب محمد هاني "باك رايت" ، واللاعب أيمن أشرف قلب دفاع ، و علي معلول ظهير أيسر ، و حمدي فتحي والسولية و"يانج" ساتر دفاع ، و حسين الشحات ، وطاهر محمد طاهر لاعبي الجانحين.

وأضاف الناقد الرياضي ، أحمد جلال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن تصريحات البايرن تضمنت توضيح لقوة النادي الأهلي ، وأنه فريق كبير ، وبطل قارته ، مما يوحي بالاستعداد القوي .

وأشار إلى أن البايرن خلال ستة مبارايات لم يسجل فيه شباكه أية أهداف ، وحارس مرمى البايرن قوي ، ولكن على الجانب الأخر تحدث البايرن عن الأهلي بشكل قوي .

يستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر، مساء اليوم الإثنين.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بشرى لجماهير الأحمر.. «بي إن سبورتس» المفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

نجم النادي الأهلي السابق يستعيد ذكريات هدفه في مرمى بايرن ميونخ.. فيديو

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

رضا عبد العال: الأهلي قادر على تجاوز البايرن.. وأنصح موسيماني بطريقة 4 - 4 - 2

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

طموح الأهلي يصطدم بقوة بايرن ميونخ في مونديال الأندية.. الليلة

ترشيحاتنا

بسبب أوضاع المنطقة.. حسن نصر الله يخرج للجمهور 16 فبراير

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

في الوقت الضائع.. درة بديل غادة غادل في رمضان المقبل

حادث مروع .. نهاية مأساوية لـ 3 أطفال على يد صديق والدتهم

5 معلومات عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور