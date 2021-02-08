شاهد التشكيل المتوقع للأهلي أمام بايرن ميونخ

استعرض الناقد الرياضي ، أحمد جلال ، تشكيلة النادي الأهلي ، لمبارارة " بايرن ميونخ " ، اليوم ، حيث توقع أن يلعب محمد الشناوي حراسة المرمى ، واللاعب محمد هاني "باك رايت" ، واللاعب أيمن أشرف قلب دفاع ، و علي معلول ظهير أيسر ، و حمدي فتحي والسولية و"يانج" ساتر دفاع ، و حسين الشحات ، وطاهر محمد طاهر لاعبي الجانحين.





وأضاف الناقد الرياضي ، أحمد جلال ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن تصريحات البايرن تضمنت توضيح لقوة النادي الأهلي ، وأنه فريق كبير ، وبطل قارته ، مما يوحي بالاستعداد القوي .





وأشار إلى أن البايرن خلال ستة مبارايات لم يسجل فيه شباكه أية أهداف ، وحارس مرمى البايرن قوي ، ولكن على الجانب الأخر تحدث البايرن عن الأهلي بشكل قوي .





يستعد الأهلي لخوض مواجهة تاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية التي تحتضنها قطر، مساء اليوم الإثنين.





وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة، بانتصار صعب، على الدحيل القطري صاحب الأرض، في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 ، ليصطدم ببايرن ميونخ في الدور قبل النهائي.



