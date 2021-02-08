للأسبوع الثاني على التوالي.. The little things يتصدر بوكس أوفيس

تصدر فيلم the little things للأسبوع الثاني على التوالي، لائحة شباك تذاكر السينما الامريكية "الـ بوكس أوفيس" محققًا ٢ مليون و ١٠٠ الف لهذا الاسبوع ،

وتدور أحداث الفيلم حول تعاون ضابطي الشرطة ديريك وباكستر في مهمة لتعقب قاتل متسلسل غامض، ليسقط الثنائي في العديد من الاختبارات والماضي المظلم الذي يطاردهما،الفيلم من بطولة دينزل واشنطون، رامي مالك، جيرارد ليتو.





واحتل المركز الثاني The Croods: A New Age مليون و٥٧٠ الف دولار ، تدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.





في حين احتل المركز الثالث فيلم الـ The Marksman الذي حقق مليون دولار ،وتدور أحداث الفيلم حول مربي ماشية على حدود أريزونا المدافع غير المتوقع عن صبي مكسيكي يفر من قتلة العصابات الذين لاحقوه إلى الولايات المتحدة.





واحتل المركز الرابع فيلم Wonder woman 1984 ٩٠٥ الف دولار امريكي محققًا دولار أمريكي، وتعود قصة الفيلم إلى الثمانينيات وبالضبط عام 1984 في ذروة الحرب الباردة لتواجه اثنين من الأعداء الجدد وهما لورد ماكس وصديقتها القديمة مينيرفا / الفهد، المدعومين بواسطة الاتحاد السوفيتي.



