نشرة المرأة ..علاج آلام كعب القدم وهل يمكن أن تسبب لقاحات كورونا العقم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال التقرير التالي..
الإصابة بنتوءات الكعب والتى أحيانا لا يلاحظها أحد ولا يتم اكتشافها إلا من خلال الأشعة السينية على الرغم من تسببها فى آلام شديدة.
وتشمل طرق علاج الم كعب القدم تناول الأدوية المضادة للالتهابات لإزالة رواسب الكالسيوم. وإليك بعض الحلول الطبيعية التي تساعدك على التعامل مع الألم:
أثار الكثير من المخاوف لدى أولئك الذين يحاولون الإنجاب، أو يفكرون في الحمل من إمكانية تسبب اللقاحات المتوفرة لفيروس كورونا في العقم وتأثيرها على الخصوبة أو فقدان الجنين.
وفقا لموقع" forbes "تحول هذا القلق إلى زوبعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وبأن اللقاح لا ينبغي أن يعطى للنساء اللائي يفكرن في الحمل.
إذا كنت تبحثين عن نصائح طبية لخفض مستوى السكر فى الدم فيجب أولا معرفة أسباب ارتفاعه الذى يحدث عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين أو يستخدمه بشكل فعال ، وهو هرمون ينظم جلوكوز الدم ويساعده على دخول خلاياك للحصول على الطاقة.
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.
تألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة عصرية وكاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع سترة قطنية باللون البيج ولا تحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت شتوي طويل باللون الأسود.