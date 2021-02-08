صور صادمة.. طبيب بيطري يعذب الكلاب للتجربة بلا رحمة

صور وحشية تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة الماضية، أحدث حالة من الغضب، بسبب تجرد طبيب بيطري يدعي" احمد "من إنسانيته كما لو انتزعت من قلبه الرحمة بتعذيب كلبا للتجربة.

وظهر بعض الكلاب في حالة تعذيب وحشية موثقة من أيديها وأرجلها، وانتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات السوشيال ميديا، وحظي باهتمام الكثيرين الذين طالبوا بمحاكمة كل من يقوم بتعذيب الحيوانات.





وقالت صاحبة الصور، إنها بالصدفة رأت عملية التوثيق والتعذيب الذي يقوم به هذا الطبيب، وعندما استفسرت عن إقباله على هذه الفعلة، كان جوابه "أنا جايبهم أتدرب عليهم أنا والطلبة بتوعي".





وأضافت: "حاولت إقناعه بالتوقف عن تصرفاته ولكن بلا جدوى، فقد أصر على فعلته وقام بتكميم أفواههم".



