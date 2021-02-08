مواطنون صد الغلاء: تلاعب من بعض التجار في الأوكازيون الشتوي وعقوبات للمخالفين| شاهد

قال محمود عسقلاني ، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ، إن عددا من محلات الملابس الجاهزة بـ " وسط البلد" ، لم تشارك في الأوكازيون الشتوي ، وهو ما يوضح عدم الإلتزام بالتخفضيات ، معقبا : " عدد كبير من التجار مش عاوزين يبقوا تحت رقابة من التموين" .





وأضاف محمود عسقلاني ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن التاجر الذي يشترك في الأوكازيون الشتوي ، ولا يلتزم بالأسعار ، يطبق عليه العقوبة ، متابعا ": " فيه لف ودوران في عروض الأوكازيون عند بعض التجار " .





وأشار إلى أن الخلل يكمن في احساس التاجر أن تظل بضاعته موجودة ، ولكن لا يقلل من قيمتها ، ويكون لديه مرونه مع فكرة الركود الاقتصادي .





ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية تدعوا التجار لالتزام المرونة ، للاقبال على الشراء ، مؤكدا أن التخفيض هو عمل موسمي واستثنائي فقط .





وأكمل : هناك بعض المستهلكين الذين يظنون أن الملابس ذات القيمة القليلة بها عيوب ، وهو أمر يجب العمل عليه والتنويه على عدم صحته .



