ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مواطنون صد الغلاء: تلاعب من بعض التجار في الأوكازيون الشتوي وعقوبات للمخالفين| شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:04 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
Advertisements
نورهان رأفت
قال محمود عسقلاني ، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" ، إن عددا من محلات الملابس الجاهزة بـ " وسط البلد" ، لم تشارك في الأوكازيون الشتوي ، وهو ما يوضح عدم الإلتزام بالتخفضيات ، معقبا : " عدد كبير من التجار مش عاوزين يبقوا تحت رقابة من التموين" .

وأضاف محمود عسقلاني ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "تن" ، أن التاجر الذي يشترك في الأوكازيون الشتوي ، ولا يلتزم بالأسعار ، يطبق عليه العقوبة ، متابعا ": " فيه لف ودوران في عروض الأوكازيون عند بعض التجار " .

وأشار إلى أن الخلل يكمن في احساس التاجر أن تظل بضاعته موجودة ، ولكن لا يقلل من قيمتها ، ويكون لديه مرونه مع فكرة الركود الاقتصادي .

ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية تدعوا التجار لالتزام المرونة ، للاقبال على الشراء ، مؤكدا أن التخفيض هو عمل موسمي واستثنائي فقط .

وأكمل : هناك بعض المستهلكين الذين يظنون أن الملابس ذات القيمة القليلة بها عيوب ، وهو أمر يجب العمل عليه والتنويه على عدم صحته .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تخفيضات تصل لـ %50 لمدة شهر.. تفاصيل الأوكازيون الشتوي على الملابس والأجهزة الكهربائية

غدا.. انطلاق موسم الأوكازيون الشتوي في المحلات التجارية بالبحيرة

بتخفيضات 50%.. انطلاق الأوكازيون الشتوي اليوم

شاهد .. اليوم انطلاق الأوكازيون الشتوي بتخفيضات تصل إلى 60 ٪

مع انطلاقة اليوم.. غرامة تصل لـ 2 مليون للعروض الوهمية بـ الأوكازيون

رئيس حماية المستهلك يحذر التجار: غرامة التلاعب بالأسعار خلال الأوكازيون تصل لـ 2 مليون جنيه

ترشيحاتنا

أحلام البطولة تبخرت.. كيف عنونت الصحف الإنجليزية على خسارة ليفربول؟

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

اعترافات سيدة الإسماعيلية في قضية أحرار الشام: كلمت أبو أدهم التركي علشان أنضم أنا وابني

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ بمونديال الأندية

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير