ميسلون تصدر العدد الأول من مجلتها رُواق ميسلون

أصدرت مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، العدد الأول من مجلة (رُواق ميسلون).





وقالت هيئة تحريرها في كلمتها الافتتاحية إنها تأمل في أن تساهم، بجانب غيرها من المشروعات الثقافية، في فتح طاقة في جدار الأوضاع السياسية الخانقة التي تكاد تطبق على أنفاسنا، وفي تلبية جزء يسير من حاجتنا الشديدة إلى الحوار والتفاعل، وحاجاتنا الأخرى التي تمليها واقعة التدهور الثقافي التي تتجلى بتحويل الثقافة والفكر إلى أيديولوجيات إعلامية مرتبطة بحكومات أو جهات مختلفة".





وعرَّفت مجلة (رُواق ميسلون) نفسها بقولها إنها "مجلة بحثية علمية للدراسات الثقافية والفكرية والسياسية، تصدر كل ثلاثة أشهر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، وتُعنى بنشر الدراسات ومراجعات الكتب، ويتضمن كل عدد منها ملفًا رئيسًا ومجموعة من الأبواب الثابتة. وللمجلة هيئة تحرير متخصِّصة، وهيئة استشارية تشرف عليها، وتستند المجلة إلى أخلاقيات البحث العلمي، وقواعد النشر المعروفة، وإلى نواظم واضحة في العلاقة مع الباحثين، وإلى لائحة داخلية تنظّم عملية التحكيم".





أما عن مجالات اهتمام المجلة، فهي "تُعنى، بصورة أساسية، بقضايا الفكر السياسي، وتحليل واقع ومستقبل سورية، وعلاقات سورية بالمنطقة العربية والإقليم والعالم، وبالثقافة السورية في جميع أحيازها وأنماطها، بالاستناد إلى رؤية وطنية ديمقراطية سورية، وتسعى لتكون منصة حقيقية تُساهم، من خلال دراساتها ومقالاتها وندواتها وأوجه نشاطها الأخرى، في الارتقاء بالنظر والفعل السياسيين، وبالثقافة السورية، بالتعاون مع الجهات السورية الأخرى التي تشترك معها في رؤيتها وأهدافها".





إلى جانب ذلك، أكدت هيئة تحرير مجلة (رُواق ميسلون) أنها تسعى أيضًا "لتكون منبرًا يتناول قضايا فكرية سياسية حيوية بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط، والمنطقة العربية عمومًا، بما يساهم في رفع سوية الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتناول المشكلات السياسية الواقعية، والإشكالات الفكرية، والقضايا الثقافية، بطريقة أقرب إلى الموضوعية، بعيدًا من سياسات المحاور التي تجيِّر السياسة والثقافة لمصالحها الضيقة".





وتتلقى هيئة التحرير الدعم والمساندة في عملها من الهيئة الاستشارية المؤلفة من مجموعة من الأساتذة والأكاديميين المتخصِّصين بالعلوم الفلسفية والاجتماعية والسياسية، ومن ذوي الخبرة في مجال اختصاص المجلة، ومن شخصيات عامة قديرة، سورية وعربية، وهم: أيوب أبو دية (الأردن)، جاد الكريم الجباعي (سورية)، حسن نافعة (مصر)، خالد الدخيل (السعودية)، خطار أبو دياب (لبنان)، دلال البزري (لبنان)، سعيد ناشيد (المغرب)، سمير التقي (سورية)، عارف دليلة (سورية)، عبد الحسين شعبان (العراق)، عبد الوهاب بدرخان (لبنان)، كارستين فيلاند (ألمانيا)، كمال عبد اللطيف (المغرب).

أما محتويات العدد، فقد تضمنت ملفًا رئيسًا بعنوان (المسألة الوطنية السورية)، وملفًا آخر بمناسبة الذكرى الثلاثين لرحيل المفكر السوري إلياس مرقص، علاوة على عدد من مقالات الرأي التي تناولت قضايا حيوية وراهنة، وعدد من الترجمات التي جاءت متوافقة من حيث موضوعاتها مع الملف الرئيس للمجلة، إلى جانب الحوار العميق مع المفكر المغربي سعيد ناشيد، وعدد من الإبداعات الأدبية لشعراء سوريين، وعرض لكتابين يتعلقان بسورية، واختتم العدد بوثيقتين، إحداهما فرنسية (حقوق المواطن)، والأخرى سورية (إعلان الوطنية السورية).