نائب: العناد الإثيوبي يعرقل الاتفاق السلمي في قضية سد النهضة

أكد النائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، على تأييده التام للسياسة المصرية تجاه مشكلة سد النهضة، وحرص مصر على التوصل لاتفاق شامل وعادل ومتوازن ومُلزم فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.





وقال منصور خلال تصريحات له اليوم، إن سياسة مصر وفق تصريحات الرئيس السيسي، وانخراطه هو شخصيًا في هذه المفاوضات، يعكس حرص مصر على إعلاء المصالح المشتركة للدول الأفريقية والبحث عن حلول للقضايا والأزمات التي تواجه القارة الإفريقية وفي المقدمة منها سد النهضة.





وشدد عضو مجلس النواب، على رفضه التام للسلوك الإثيوبي والتصعيد في هذا الشأن والإصرار على ملء سد النهضة دون توافق وادعاء وزير الري الإثيوبي، أن مسؤولية تعطيل مفاوضات سد النهضة تعود على مصر والسودان، مشيرا إلى أن الأعمال الهندسية للسد وصلت إلى 91% بينما وصلت أعمال البناء الكلية إلى 78% وفق تصرحات سيلشي بقلي.





وأضاف نشأت، أن تعنت إثيوبيا في هذا الأمر يخلق مشكلة كبيرة، وليس هكذا تدار مفاوضات على قضية أمن قومي تهم كل من مصر والسودان، موضحا أن السودان كانت أكدت أن ملء السد يوليو المقبل يهدد الأمن القومي السوداني.



