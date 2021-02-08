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الموسيقار محمد سلطان: عبد الوهاب تنبأ بنبوغي الفني وهذه حكايتي معه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:08 ص
الموسيقار محمد سلطان
الموسيقار محمد سلطان
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فرح علاء الخولي
قال الموسيقار الكبير محمد سلطان، إنه كانت تربطه علاقة قوية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، مؤكدا أن الراحل كان سندا له ويؤمن به كثيرا.

وتابع الموسيقار محمد سلطان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يعرف الأستاذ عبد الوهاب منذ أن كان عمره 11 عاما، وهذا حين اقتحم عليه وحدته في شاطئ جليم بالإسكندرية"، مضيفا:" أنا إسكندراني من جليم والأستاذ عبدالوهاب كان بيصيف عندنا فاقتحمت عليه وحدته وانا بالشورت..قعدنى على رجليه وخدنى وقالى عاوز أشوف إنت ساكن فين ؟.

وأوضح حوار دار بين موسيقار الاجيال وامه: مردفا "أمى فتحت لقت عبدالوهاب كان هيغمى عليها، وقالها ابنك هايبقى موسيقار كبير زيي"، وذكر ان في العديد من المواقف كان يذهب له عبدالوهاب في الاستديوهات ويقتحمها ليوصي عليه الكثيرين وعلى موهبته ويردد دائما: "اسكت انت انا عارف".

واكد على ان الموسيقار الكبير كان يقول يجب أن يكون للفنان شخصية وأن يكون مميزا وألا يشبه أحدا".

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