فى خطوات.. كيف تشترك فى خط تليفون أرضى بعقارك الجديد

يعتبر تركيب خط ارضى جديد من الامورالتى تشغل بال الكثيرين وهو ما يظهر واضحا فى البحث على جوجل

وفى السطور القادمة نشرح كيفية تركيب خط جديد فى عقارك الجديد فى خطوات بسيطة

حيث يمكن التقدم للحصول على خط أرضي من WE من خلال خدمات "الدليفرى" التي توفرها الشركة ، حيث يمكن لاى مشترك جديد الاتصال برقم خدمة العملاء وهو 111 لطلب التعاقد على خط بالمنزل، ومن جانبها تقوم الشركة بإرسال مندوب للعميل لابرام التعاقد من المنزل.





كما يمكن لاى مشترك جديد أيضًا التوجه لأحد مراكز المبيعات أو أى سنترال فى مواعيد العمل من 9:00 صباحا إلى 10:00 مساء،فيما عدا الجمعة من 01:30 ظهرا إلى 10:00 مساء، حيث يتم ملء استمارة خاصة بطلب خط التليفون بالإضافة إلى تقديم "صورة من البطاقة الشخصية للمشترك وعقد ملكية أو عقد إيجار عقار أو إيصال مرافق كهرباء / مياه / غاز باسم صاحب الخط"، وبعد ذلك يتم التواصل بخصوص الطلب مع العميل بمجرد توافر إمكانية فنية للتركيب

ويقوم العميل بسداد مبلغ ١٥٠ جنيها شاملة اشتراك 3 أشهر مقدما لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب غير شاملة الدمغات والضريبة



