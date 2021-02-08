انطلاق انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية وتوافد الأعضاء على لجان الاقتراع

انطلقت صباح اليوم الاثنين انتخابات نقابة المحامين بالإسكندرية والتي تجري على مقعد النقيب ومقعد شباب و١٤ عضو مجلس النقابة عن المحاكم الجزئية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأ توافد المحامين علي اللجان المختلفة بالمحاكم الجزئية، ومقر الخدمات النقابية التابع لنقابة المحامين، وسط تكثيف الدعاية الانتخابية من جانب المرشحين وأنصارهم وتنوع الدعاية الانتخابية.

وتعتبر هذه أول انتخابات تجري بعد قرار الجمعية العمومية بالدمج لنقابتي شرق وغرب والتي سبق أن تم تقسيمها في عهد النقيب السابق للمحامين سامح عاشور.

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وتجري الانتخابات تحت إشراف قضائي من هيئة قضايا الدولة، ويتنافس علي مقعد نقيب المحامين ٤ مرشحين أبرزهم عبد الحليم علام نقيب المحامين الأسبق في الإسكندرية، والمحامي جمال سويد.

ويخوض ٥٦ مرشحا الانتخابات لمجلس النقابة عن المحاكم الجزئية المختلفة للفوز ب١٤ مقعد عدد المحاكم الجزئية في المدينة، ومن يحق له التصويت يقترب من ٢٣ الف صوت، وتحسم النتيجة من الجولة الأولى لمن حصل على ٣ آلاف صوت طبقا للائحه النقابة.

وتنوعت أساليب الدعاية الانتخابية للمرشحين بين عقد مؤتمرات عامة أو مكاتب المحامين، وبين فيديوهات وصور والفيديوهات على الفيس بوك، واللافتات والاجندات القضائية ونتائج العام الحالي، ولقاءات مباشرة مع المحامين في المكاتب والمحاكم والكافيهات والقاعات.