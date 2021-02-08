كتاب بطعم الحياة.. استشاري تنمية بشرية يكشف أسباب السعادة في عبارات

قال أحمد رسلان، استشاري التنمية البشرية ، ومؤلف كتاب "طعم الحياة"، إن فكرة الكتاب جاءه من خلال بعض العبارات التي كان يهوى كتابتها ، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ، ومع تزايد الزخم عليها ، نصحه الكثيرون بأن يجمعها في كتاب .





وأضاف أحمد رسلان ، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد" ، والمذاع على فضائية "ten" ، أن متابعيه أطلقوا عليه "كاتب بطعم الحياة " ، ومن هنا أطلق هذا الاسم على كتابه ، ويهدف الكتاب إلى التعايش الصحيح مع الحياة ، مهما كانت الظروف .





وأشار إلى أن أحساس السعادة بالعبارات ، يختلف من شخص لأخر ، ولا يرتبط بـ مستوى مادي معين ، وإحساس الرضا هو أسلس السعادة .





ولفت إلى أن اختيارات الله عز وجل دائما أفضل من رغبة الإنسان ، وأن الرضا بالحالي لا يدرك قيمته الإنسان سوى بمرور الوقت .





وأوضح أن هناك فرق بين الرضا والاستسلام، وأن فكرة الاستسلام مذمومة ، وأن تطوير الذات بالمتاح أهم أسباب السعادة.