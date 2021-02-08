برنامج تشغيل للوالد.. تضامن الإسكندرية: حصر احتياجات أسرة ماسورة الصرف الصحي

التقت الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالاسكندرية ووكيل الوزارة بالمواطن بسام رب الاسرة المعروفة اعلاميا باسرة ماسورة الصرف الصحي.

وذكرت مديرية التضامن، في بيان اليوم الاثنين، إن اللقاء تناول التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الاهلية لحصر احتياجات الاسرة ، والعمل على تذليل العقبات التى تواجهها لما تعرضت له الاسرة من الاستغلال من قبل افراد تدعى انهم من التضامن وان هناك جهات سوف تقدم لهم دعما ماليا وسكن وغيره، وعليه تم الاستيلاء على الاوراق والمستندات الثبوتية لبعض افراد الاسرة .

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ومن جانب اخر وجهت د. ماجدة فريق اطفال وكبار بلا مأوى بالتوجه مرة ثانية للاسرة فى سكنها الذى تبرع به مشكورا احد المواطنين لتقديم تقرير مفصل عن حالة الاسرة واحتياجاتها كما استقبلت مسئول ادارة الحالة ومنسق فريق اطفال وكبار بلا مأوى والمتبرع بالسكن ورئيس مجلس ادارة الجمعية التى تمت متابعة ومساعدة الحالة عينيا لحين حل مشكلتها.

ووجهت جلالة بتقديم المساعدة والدعم الصحى والطبى لعلاج الاطفال والحاق رب الاسرة ببرنامج تدريبى للتشغيل عن طريق جمعية خليك ايجابى وجمعية كاريتاس.

وسوف تقوم جمعية المرأة والتنمية باستخراج الاوراق والمستندات الثبوتية للاسرة، وبمجرد استقرار الاسرة واستخراج بطاقات الرقم القومى سيتم التقدم لاجراءات عمل معاش تكافل للاسرة، وجارى التنسيق مع بعض الجمعيات الاهلية للمساهمة فى تبنى الاسرة كلية.