الشناوي ونوير.. أحلام حمراء وطموحات الماكينات

باتت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره بايرن ميونيخ الألماني المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم بنصف نهائي مونديال العالم للأندية محور وسائل الإعلام الرياضية المحلية والعالمية خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد أن نجح المارد الأحمر في إقصاء الدحيل القطري والتأهل لمواجهة بطل أوروبا.





وحقق الأهلي مكاسب بالجملة من وراء التأهل لنصف نهائي البطولة لعل أهمها مواجهة فريق بحجم بايرن ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا، وربما تكون تلك المباراة فرصة قد لا تكرر كثيرًا لهذا الجيل من اللاعبين أن تواجه ناديًا بهذا الحجم في بطولة رسمية.





ورغم الفارق في القيمة التسويقية بين اللاعبين، لكن تبقى لغة الأرقام والمقارنات قائمة حتي وإن لم تكن منطقية في بعض الأوقات.





وما بين هذا وذلك.. يبقى أن تلك المباراة للتاريخ وهي بمثابة فرصة للاعبين لتقديم أنفسهم وناديهم للعالم الكروي..وربما يكون محمد الشناوي قائد وحارس مرمي الفريق الأحمر على موعد يحبه هو شخصيا وهو اللعب أمام واحدًا من أفضل حراس العالم وهو مانويل نوير.





ورغم إختلاف المنافسات والبطولات التي يشارك فيها الثنائي..لكن جماهير الناديين تعول كثيرًا عليهما





لعب الشناوي دورًا واضحًا وملموسًا في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك ،كما كان له البصمة لواضحة في تتويج الأهلي بلقب الدوري وكأس مصر.





ولد محمد السيد محمد الشناوي في مدينة الحامول بكفر الشيخ في 18 ديسمبر 1988 ولعب للحامول قبل أن ينتقل لناشئ الأهلي عام 2002 وتدرج بين صفوفه حتي عام 2009 حيث أنتقل لطلائع الجيش ثم حرس الحدود وبتروجيت حتي لبي نداء بيته و عاج للأهلي من جديد موسم 2016-2017 ليصبح بعدها هو القائد الفعلي لأبناء القلعة الحمراء.





شارك الشناوي في 43 مباراة خلال الموسم الأخير له مع الأهلي وحقق مع ابناء الرداء الأحمر 10 بطولات.





فيما يعد نوير هو الفتي الذهبي لجماهير البفاري التي تراه هو كلمة السر في إنتصارات فريقها المدجج بالنجوم الكبار ، شارك نوير المولود في 27 مارس عام 1986 في 34 مباراة الفترة الأخيرة بعدد دقائق 2610 مع بايرن.



