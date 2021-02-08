لا للتنمر.. ندوة في مكتبة مصر الجديدة غدا

تنظم جمعية مصر الجديدة،برئاسة الدكتور نبيل حلمى ندوة بعنوان "لا للتنمر"،تتناول الندوة مفهوم التنمر، باعتباره نوعا من العنف الموجه سواء لفظي أو بدني، والعوامل التي ساعدت على انتشاره بين افراد المجتمع ،ودور الأسرة والمجتمع في الحد من هذه الظاهرة التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة .





وذلك في الساعة الرابعة والنصف من مساء غد الثلاثاء في مكتبة مصر الجديدة ، ويحاضر فيها المستشار محمد الخياط المحامى بالنقض .





وقال الدكتور نبيل حلمى،أستاذ القانون الدولى ورئيس جمعية مصر الجديدة إن الندوة تأتى في إطار حرص الجمعية علي تنفيذ خطة موسعة لمواجهة التنمر داخل المجتمع، والتي تدعو من خلالها جميع المؤسسات المجتمعية إلى تفعيلها بشكل استراتيجي على مدار العام .





من جهته قال محمد الخياط المحامى بالنقض إن التنمر يهدد حياة الأطفال والكبار ويزيد من الأزمات النفسية وفرص الانتحار، هذه الظاهرة أصبحت منتشرة في المجتمع المصرى بشكل كبير فكان لنا من الأهمية التصدى لممارسة هذه الظاهرة على الغير.





وأضاف أن النص التشريعي ليس كافيا في حد ذاته للكف عن هذه الممارسة السيئة ولكن يجب أن يكون هناك دور توعوى من قبل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية .





وأوضح أن الندوة تتمحور حول ما هي أركان الجريمة ؟ ، كيفية إثبات الجريمة ؟ ، - ما هي الأثار السلبية علي المجني عليه ؟ ، ما هي أشكال التنمر ؟ ، ما هي العقوبات التي نص عليها القانون ؟