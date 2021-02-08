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توك شو

ما سر العلاقة بين الموسيقار محمد سلطان والرئيس الراحل السادات؟.. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:40 ص
انور السادات ومحمد
انور السادات ومحمد سلطان
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فرح علاء الخولي
قال الموسيقار محمد سلطان، إن الراحل انور السادات له مكانة خاصة في قلبه وكانت تربطه علاقة شخصية به، معقبا: "انا زي ما بدعي لابويا وامي بدعي لانور السادات"، لان هذا الرئيس عظيم، لافتا الي ان الزعيم انور السادات كان مؤمنا به كفنان بشكل كبير، مؤكدا على انه مؤمن به لابعد الدرجات كرجل سياسي عظيم.

وتابع محمد سلطان، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، "في ناس كتير اوي ما تتعوضش"، ومنهم انور السادات، مشيرا الي انه حصل على جائزة الدولة التقديرية وهو كان اول فنان يحصل عليها، "بس انا لا يعنيلي ان اخد جائزة، والمهم حب الناس".

واشار الي ان الفنان دائما في الحب يكون اكثر تعلقا، معقبا: "ويحب ويخلص اكتر"، مشيرا الي ان فايزة احمد كانت انسانة بكل ما تحمله الكلمة ودائما عطوفة ومخلصة وتحب الناس والخير "مكنتش بتحب حد يكون ضعيف"، مؤكدا: "انا عمري ما هنساها ولا قدر اسيبها".

وكشف مفاجآة عن من يأخذون الحانه من الجيل الجديد من الفنانين ويقوموا بتطويرها بأسلوبهم الخاص بانه لا يشعر بالضيق مطلقا من هذا، معقبا: "حد يضايق لما الناس تردد الحانه وتقولها، ايا كانت الطريقة".  



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