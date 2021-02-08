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فن

بدون مكياج.. شاهد صبا مبارك في إطلالة صباحية ناعمة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا مبارك بأطلالة صباحية ناعمة بدون مكياج وعلقت: "صباح الخير".

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.

صبا مبارك، ممثلة أردنية ولدت في عجلون الأردن عام 1971م. تخرجت من جامعة اليرموك وتخصصت في المسرح عام 2001م.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية لاشتراكها في العديد من المسلسلات.
بدون مكياج.. شاهد صبا مبارك في إطلالة صباحية ناعمة
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