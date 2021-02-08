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رياضة

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة البايرن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
طالب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي،لاعبيه بضرورة تجاهل كل التعليقات التي تتناول مواجهة بايرن ميونيخ الألماني المرتقبة والمقرر لها مساء اليوم في نصف نهائي مونديال العالم للأندية. 

وقال الخطيب للاعبيه خلال لقاء سريع معهم إنه ليس مطلوبا منهم شيء في تلك المباراة سوى اللعب بمنتهي الجديه وتقديم مستواهم الحقيقي وتشريف الكرة المصرية والأفريقية .

وأضاف أن المباراة مع فريق كبير وبطل اوروبا ويجب عليهم رفع الضغوط ولكن عليهم خوض المباراة بمنتهي القوة والإلتزام بتعليمات الجهاز الفني، ويحرص محمود الخطيب علي التواجد مع لاعبيه بصورة كاملة في وجبات الطعام والتدريبات بالجيم وبالملعب.

وطلب الخطيب من سيد عبدالحفيظ إخطار اللاعبين بفرض الحظر الإعلامي وتجاهل وسائل التواصل الإجتماعي حتي نهاية مباراة البايرن.
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