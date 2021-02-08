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فن

مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري فواز

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل بخلاف بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا .

وظهر الفنان صبري فواز في مقطع مصور عبر صفحته بموقع فيسبوك يؤكد خلاله إصابته بـ فيروس كورونا، وحرص على طمأنة جمهوره على حالته الصحية.

وأعلن الفنان صبري فواز أمس،عن إصابته بفيروس كورونا من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال صبري فواز مازحا: "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء". 

يشار إلى أن الفنان صبري فواز يشارك في سباق المارثون الرمضاني من خلال مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان وعرض له منذ أشهر مسلسل أسود فاتح مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي",

قام الفنان عادل الفار بغناء أغنية بعنوان " أنا فار مفصح وبحب الديمقراطية".

وكشف  الفار عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد حجزه بالمستشفى لتلقى العلاج بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الأيام الماضية، حيث تعرض إلى غيبوبة كبدية.

وقال إنه بصحة جيدة، مؤكدًا أنه يسير على العلاج بإنتظام، وطالب من المواطنين بالدعاء له بالشفاء.

وأضاف عادل الفار، خلال مداخلة هاتفية، أن الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين يتواصل معه بشكل مستمر.

ولفت إلى أن الفنان أشرف زكى، يقدم له أى طلبة، مؤكدًا : " بيدينى الفلوس اللى عايزها و أى حاجة بكلمه بينفذهالي".

وأشار إلى أن الفنان حلمى بكر من الشخصيات الجميلة، مؤكدًا " حلمى بكر بيبكى لما بيسمع حاجة حلوة".

وخضعت إيمان شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي لـ عملية جراحية في الغدة الدرقية  بحسب تصريحات لـ صدى البلد.

وكانت قد أصدرت محكمة مستأنف مستعجل الجيزة حكما برفض الاستئناف المقام من رامي عز الدين على حكم فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي.

وقال المحامي محمد حسن الأنور إنه صدر اليوم الحكم بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم فرض الحراسة لصالح شقيقات أحمد زكي  على تركة الفنان الراحل يشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات، ولم يرتض رامي عز الدين هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف واليوم صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم الحراسة.
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