مصرع فتاة عقب تناولها طعاما مختلطا بمبيد حشري بالشرقية

لفظت فتاة أنفاسها داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية عقب تناولها طعاما به مبيد حشري، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف نيابة الحسينية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مستشفى الحسينية بوصول" ب س" 25 سنة فتاة ومقيمة صان الحجر، جثة هامدة.

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وعلي الفور انتقل فريق بحث وبسؤال أسرتها أفادت تناولها طعاما بدون قصد به مبيد حشرى، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بمعرفة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير المحضر اللازم.