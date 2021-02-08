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أخبار البلد

مجدي البدوي: نجاح تطوير العشوائيات يرتبط بوضع بنية تحتية للصناعات الصغيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:44 ص
صدى البلد
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محمد غالي
اكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد عمال الإسكندرية ان تطوير العشوائيات والقرى الأكثر احتياجا هى مهمة قومية لان الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة الاجتماعية لسكان هذه المناطق الفقيرة.

وطالب البدوى من الحكومة أثناء قيامها بعملية التطوير سواء العشوائيات أو القرى باقامة بنية تحتية للصناعات ومتناهية الصغر وذلك حتى نستطيع إنقاذ هذه الفئات اقتصاديا بجانب تطوير الخدمات الاجتماعية لهم.

وأضاف البدوى بأن البنك المركزى سبق وأن تقدم بمبادرة لإحياء الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال توفير قروض بفوائد قليلة قيمتها ٢٠٠ مليار جنية ولم الاستفادة من هذه المبادرة بالشكل المطلوب حتى الآن.

وقال البدوى ان الربط بين التطوير الاجتماعى والاقتصادى لسكان هذه المناطق سيساعد بشكل كبير على اخراجهم من حالة التردى التى يعيشونها الآن..
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