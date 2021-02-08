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برلمان

السعيد: تحسن المؤشرات العالمية لمصر.. ومراكز متقدمة بكل المجالات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:39 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قالت  الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري ان الوزارة قامت في اطار المحور الخاص بإدارة الاستثمار العام بعمل مبادرة حياة كريمة وكذلك التوسع في المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأضافت السعيد خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان :وحرصت الوزارة علي توجييه الاستثمارات العامة في العمل علي تقديم خدمات للمواطن المصري في مختلف المجالات سواء في مجلات و مشروعات الكهرباء  والاسكان وفي قطاع النقل وفي قطاع البترول وفي قطاع الموارد المائية والري.

وتابعت وزيرة التخطيط:وهو ما نتج عنه تحسن المؤشرات العالمية لمصر وحصلت مصر علي مراكز متقدمة عالميا في جميع المجالات سواء الصحة او التعليم او غيرها من المجالات الاخري ونتج عن الاستثمارات انتهاء العديد من المشروعات.
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