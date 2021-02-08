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تعليم

تطوير لوائح الدراسات العليا وتفعيل برامج جديدة.. خطة جامعة القاهرة للتحول الرقمي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:41 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
تسعى جامعة القاهرة على مدار الثلاث سنوات الماضية لتطبيق مبادرة التحول نحو جامعات الجيل الثالث بمفهومها الشامل "الاداري والتعليمي" حيث قامت الجامعة بتطوير 58 لائحة دراسية جديدة ، إضافة إلى تفعيل 158 برنامج دراسي يعمل بنظام التعليم الهجين ، بعدد 20 كلية ومعهد من المعاهد الخاصة بالجامعة ، وقد جاء ترتيب الكليات التي تم تفعيل هذه البرامج بها كالآتي :-

 حصلت كليتي العلوم والهندسة على النسبة الأعلى من هذه البرامج بنحو 28 برنامج لكل كلية ، ثم تليهما كلية الأداب بـنحو 23 برنامج ، تأتي بعد ذلك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بواقع 21 برنامج .

كما كان نصيب كلية الطب البيطري 9 برامج دراسية ، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 8 برامج ، والاثار 7 برامج ، وكليات الصيدلة والاعلام والتخطيط والتربية طفولة لكل كلية 4 برامج دراسية .

إضافة إلى 3 برامج لكليات التجارة والحقوق والتربية النوعية ، وبرنامجين لكليات الزراعة والأسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم .

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وبالنسبة لقطاع الدراسات العليا تم تطوير لوائح 1109 درجة علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق .

 حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه ، و 428 درجة بمستوي الماجستير سواء الأكاديمي والمهني ، بالاضافة إلى 304 دبلومة أكاديمية ومهنية .
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