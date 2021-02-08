تطوير لوائح الدراسات العليا وتفعيل برامج جديدة.. خطة جامعة القاهرة للتحول الرقمي

تسعى جامعة القاهرة على مدار الثلاث سنوات الماضية لتطبيق مبادرة التحول نحو جامعات الجيل الثالث بمفهومها الشامل "الاداري والتعليمي" حيث قامت الجامعة بتطوير 58 لائحة دراسية جديدة ، إضافة إلى تفعيل 158 برنامج دراسي يعمل بنظام التعليم الهجين ، بعدد 20 كلية ومعهد من المعاهد الخاصة بالجامعة ، وقد جاء ترتيب الكليات التي تم تفعيل هذه البرامج بها كالآتي :-





حصلت كليتي العلوم والهندسة على النسبة الأعلى من هذه البرامج بنحو 28 برنامج لكل كلية ، ثم تليهما كلية الأداب بـنحو 23 برنامج ، تأتي بعد ذلك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بواقع 21 برنامج .





كما كان نصيب كلية الطب البيطري 9 برامج دراسية ، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 8 برامج ، والاثار 7 برامج ، وكليات الصيدلة والاعلام والتخطيط والتربية طفولة لكل كلية 4 برامج دراسية .





إضافة إلى 3 برامج لكليات التجارة والحقوق والتربية النوعية ، وبرنامجين لكليات الزراعة والأسنان والعلاج الطبيعي، وبرنامج واحد لكل من طب قصر العيني والتمريض ودار العلوم .





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وبالنسبة لقطاع الدراسات العليا تم تطوير لوائح 1109 درجة علمية بنظام التعليم الهجين من حيث التدريس والامتحانات من خلال وضع اللوائح الدراسية والتطبيق .





حيث انتهت الجامعة من 377 درجة علمية على مستوى الدكتوراه ، و 428 درجة بمستوي الماجستير سواء الأكاديمي والمهني ، بالاضافة إلى 304 دبلومة أكاديمية ومهنية .