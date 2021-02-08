اتحاد طلاب جامعة حلوان يعلن بدء فعاليات أنشطة ومسابقات الأون لاين

أعلنت اللجنة الفنية باتحاد طلاب جامعة حلوان، بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الشباب، عن انطلاق مسابقة الغناء أونلاين "أحسن صوت للطلاب""، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





يأتى ذلك في إطار حرص اتحاد الطلاب على تقديم عدة أنشطة ومسابقات أون لاين لتحفيز الذوق الفني لدى طلاب الجامعة واكتشاف المواهب، وبهدف نشر ثقافة الفن، والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتعزيز روح المنافسة، مما يعزز ثقافة احترام الآخرين.





وتتمثل شروط المسابقة كالتالي:





1- أن يكون المتسابق مقيدا بإحدى الكليات التابعة لجامعة حلوان

2- تقدبم اغنية شبابيه - تراثيه - دينية في حدود 3 دقائق كحد أقصى .

3- أن يكون العمل المقدم بدون مصاحبة آلية (عدم استخدام آلات موسيقية في الفيديو) .

4- أن يكون محتوى الأغنية بعيد عن اى محتوى سياسي او غير لائق للآداب العامة .

5-أن يكون الطالب غير مقيد بكلية تربية موسيقية.





وفي المرحلة الأولى من المسابقة يقوم الطالب بإرسال الفيديو لأغنية واحدة من اختياره حتى يوم الخميس ١١ فبراير إلى الرسائل الخاصة بصفحة اتحاد طلاب جامعة حلوان و معها صورة كارنيه الكلية للسنة الدراسية الحالية ، وفي حالة عدم توافر كارنيه للسنة الحالية يتم إرسال صورة من نتيجة السنة الماضية، و في حالة ما اذا كان الطالب بالفرقة الاولي فيمكنه إرسال بطاقة الترشيح على الرابط التالى:

https://www.facebook.com/HUSUnion/





كما يقوم الطالب بنشر رابط الفيديو المقدم على صفحة الاتحاد على أن تكون نسبة التفاعل إليه بمجموع ٥ درجات من درجات التحكيم و باقي الدرجات (١٥ درجة) تكون بتصويت لجنة التحكيم حيث يكون المجموع ٢٠ درجة، وتتمثل درجات التحكيم فى (الحضور في الفيديو المرسل و مدى القبول لدى الجمهور، والايقاع، ومخارج الحروف، - والتحويلات المقامية، و الاداء الصوتي، واختيار العمل)





وتحددت جوائز المسابقة على النحو التالى.:-.

الفائز بالمركز الأول، يحصل على جائزة مالية قدرها ٤٥٠ جنيها، والمركز الثاني ٢٥٠ جنيها، والمركز الثالث ١٥٠ جنيها، ومركزين تميزين بقيمة ٧٥ بالاضافة إلى شهادات تقدير للأصوات المتميزة.



