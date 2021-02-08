ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرار جديد من إدارة بايدن عن عضوية واشنطن بمجلس حقوق الإنسان الدولي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:42 ص
ترامب
ترامب
Advertisements
قسم الخارجي

ذكرت مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها، أن الولايات المتحدة الامريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، قد تتخذ على الأرجح قرارًا جديدًا يشل قرار الرئيس السابق دونالد ترامب فيما يتعلق بعضوية واشنطن في مجلس حقوق الإنسان الدولي، وفقًا لماذكرته صحف أمريكية.

قالت المصادر، إنه من المرجح إن يعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين عن عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بصفة مراقب، لكنها ستسعى جاهدة لتصبح عضوا كاملا.

وذكرت المصادر إن الإدارة الأمريكية الحالية تعتقد أن مجلس حقوق الانسان بحاجة إلى الإصلاح.

 لكن أسهل طريقة لتغيير ما يمكن تغييره بالعودة إلى المشاركة في المجلس، الذي خرجت منه الولايات المتحدة في عام 2018 ، وقت ترامب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وسط علاقات أكثر ودية مع أوروبا.. بايدن ينطلق في أولى رحلاته الخارجية إلى الناتو

أشاد برؤية بايدن.. أول تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي الجديد

لأنها انتصرت لفلسطين.. إدارة بايدن تمحو خطأ ترامب وتصالح الجنائية الدولية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يجري أول اتصال منذ توليه منصبه

وزير الخارجية الإيراني: لهذه الأسباب يجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي

إدارة بايدن تعين روبرت مالي مبعوثا خاصا لإيران

ترشيحاتنا

بيان مهم من عائلة الناشط اللبناني لقمان سليم.. وواشنطن تتدخل

رئيس المحررين بـ صحيفة بيلد: بايرن ميونخ لم يكن متحمسًا للمشاركة في مونديال الأندية

يا رب كلامي يتفهم صح.. مهدي سليمان يغازل الأهلي

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة.. حرص عليه النبي صباحا ومساءً

رئيس البرلمان يعلن خلو مقعد النائب الراحل سعد الجمال عن "القائمة الوطنية من أجل مصر"

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير