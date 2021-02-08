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محافظات

رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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احمد علي
شهدت مصانع شركة غزل المحلة بمحافظة الغربية جوله أجراها الدكتور أحمد عمرو رئيس مجلس إداره الشركة بعدد من المصانع الإنتاجية للملابس والصوف والغزول للوقوف علي كافة المراحل الإنتاجية والتأكد من رفع كفاءتها وجودتها بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة.


كما رافق رئيس الشركة أعضاء مجلس ادارة نقابة الغزل والنسيج خلال جولته بأقسام الورش والإطلاع علي أعمال التطوير والصيانة لكافة المعدات الإنتاجية بعنابر وأقسام الشركة.

في ذات السياق حث رئيس الشركة في جلسات متعددة عماله علي الإصرار والعزيمة واستمرار دعمهم فضلا عن قوله "انتم رجال صناعه الغزل والنسيج ودوركم سيعيد غزل المحلة الي مكانتها العالمية بالعمل والإنتاج المستمر حفاظا علي سمعه الشركة".

في المقابل أوضح رئيس الشركة حرص القيادة السياسية على عوده غزل المحلة الي مكانتها الرائده في صناعات الغزول والنسيج العالمية والمحليه من خلال تنفيذ البرنامج التطوير المتكامل ودعم سبل تأهيل العمال والعاملات للتدريب علي ماكينات حديثة.

في المقابل أكد المحاسي أشرف وهبه عضو نقابه العاملين بشركة غزل المحلة أن جولات رئيس الشركة تستهدف مؤازرة لعمال الاداره الهندسيه بشتي اقسامها والتي تتنوع اقسام المسبك واقسام النجارين واقسام السمكريه واقسام اللحام وزرعة بداخلهم روح العزيمه والاصرار علي مواصله العمل بكل جهد ونشاط ليس من اجل حافز او مكافأة وانما لتعود شركه مصر للغزل والنسيج كسابق عهدها فخرا للصناعه المصرية.

أضاف ان  رئيس الشركة يتواصل مع العمال  لحل مشكلاتهم والتعرف عليهم ترك  اثرا في نفوسنا لم ننساها ونتمني ان تتكرر تلك الزيارات لرفع معنويات العاملين بالشركة وخاصة اقسام الإدارة الهندسية " .
رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة
رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة
رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة
رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة
رئيس غزل المحلة لـ العمال: أنتم الأمل في رفع كفاءة الإنتاج وإحياء الشركة
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