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لمواجهة كورونا.. كليات جامعة عين شمس: الاختبارات بطرقات الكلية.. الخروج بعد 45 دقيقه من اللجنة.. وحظر الدخول بعد 10 دقائق .. استيراد كميات من المطهرات والكمامات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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باسنتي ناجي

 صيدلة عين شمس : الإختبارات بطرقات الكلية .. والخروج من اللجنة بعد ساعة من بدء الإمتحان

تربية نوعية عين شمس : الأسبوع الاول للإختبارات التطبيقية .. والخروج من اللجنة بعد منتصف  الوقت

آداب عين شمس تعلن عن مدة ساعات الإختبارات بالكلية بعد كورونا

 بعد إعلان جداول الإختبارات من قبل كليات جامعة عين شمس عبر الصفحات الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي وبدء الإستعدادات بتجهيز القاعات وإتخاذ كافة التدابير الوقائية  ضد عدوي الكورونا ،يرصد موقع صدى البلد مدة ساعات الإختبارات ومدى تأثيرها بفيروس كورونا

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أكد الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،علي بدء الإختبارات بالكلية وفقًا لقرار المجلس الأعلي للجامعات في 20 فبراير الحالي ، لافتًا الى تقديم كافة الإستعدادات للحفاظ علي الطلاب من إنتشار عدوى كورنا بينهم

 

كما أوضح "أبو شنب " خلال تصريحاته لـ موقع صدى البلد أن الإختبارات بالكلية لمدة ساعتين لا يمكن للطالب الخروج الإ بعد مرور ساعة من مدة الإمتحان ، لافتًا  الى ان الكلية قد انتهت من اداء الإختبارات العملية بنهاية شهر ديسمبر الماضى

 

ولفت عميد الكلية الي أن الكلية تبدأ إختبارات  النظرية والتي يختلف شكل الإختبار حسب طبيعة المادة التى يدرسها الطلاب ، مشددًا علي إلتزام الطلاب بالتدابير الوقائية والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية

ونوه ، عن إستيراد كمية كبيرة من المطهرات والكمامات الطبية لتأمين الطلاب داخل الكلية ، مؤكدًا علي أهمية التعقيم المستمر لكافة انحاء الكلية

واستطرد ، أن الإختبارات بالكلية لا تتم داخل القاعات ولكن داخل الطرقات جيدة التهوية مع الحفاظ علي التباعد الإجتماعى

 

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ومن جانبه ،قال  الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ،علي أن الكلية أستعدت لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بعد الإنتهاء من إجازة منتصف  وذلك بـ إتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا

 

كما أوضح " السيد" في تصريحات لموقع صدى البلد ،أن عدد ساعات الإختبار تختلف حسب طبيعة المادة من عملية وتطبيقية الي نظرية ، لافتًا الي أن الكلية تبدأ الأسبوع الأول من الإختبارات بالإمتحانات التطبيقية للفرق الطلابية والدراسات العليا

 

وصرح عميد الكلية الي أن الكلية أتاحت للطالب الخروج بعد منتصف الوقت في أى حال ، مشددًا علي  الألتزام بإجراءات  أداء الإختبارات لكافة الطلاب والمعتادة لكل عام

 

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ،أن الكلية قد أعلنت جداول إختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول عبر الصفحة الرسمية للكلية علي مواقع التواصل الإجتماعي

 

كما أوضحت "كامل " خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد ،أن مدة الإختبارات بالكلية ساعة واحدة ، ويمكن للطالب الخروج من اللجنة بعد 45 دقيقة من مدة الأمتحان ، لافتهً الي أنه غير مسموح بدخول الطالب من لجنة الإختبار بعد 10 دقائق من بدء الإمتحان

 

وأشارت وكيل شئؤن التعليم والطلاب بالكلية الى أن الإختبارات في الكلية تبدأ يومي 20 فبراير الحالي علي أن تستكمل إختبارات المستوى الثالث والخامس التي قد بدءت قبل قرار التأجيل من قبل مجلس الوزراء

 

ونوهت ، علي أنه لا يوجد نية بإعادة أى إختبارات قد أداءها الطلاب قبل القرار بالتأجيل ، الإ في حالة الأعذار الطبية المقدمة من قبل الطلاب المصابين بعدوي كورنا وذلك بعد تقديم ما يفيد بهذا لمناقشتة من قبل هيئة اللجنة الطبية بالكلية

 

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