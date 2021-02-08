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أخبار العالم

الشورى السعودي يوافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:58 ص
مجلس الشوري السعودي
مجلس الشوري السعودي
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شيماء مصطفى
وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، جاء ذلك خلال الجلسة العادية الـ "17" للسنة الأولى من الدورة الثامنة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة.

وكانت المملكة العربية السعودية، تنتظر في وقت سابق، حسم مجلس الشورى، قراره بالتصويت على ما تضمنه مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، بعد الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع التعديل.

وصوت المجلس في جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصيات بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد أن يستمع لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي للوزارة أثناء مناقشته في جلسته السابقة.
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