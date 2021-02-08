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مياه أسيوط: إحلال وتجديد صرف صحي مساكن ويصا بقيمة 5.6 مليون

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عقد اتفاق مع مديرية الإسكان بمتابعة وحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بمحافظة أسيوط، لتنفيذ مشروع تطوير حي غرب أسيوط (2) ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة لبنك الاستثمار الأوروبي يشرف عليها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن أعمال تطوير حي غرب أسيوط (2) تضم إحلال وتجديد خطوط صرف صحي (مساكن ويصا) باقطار مختلفة بطول 2775 مترا طوليا بقيمة تقديرية حوالي 5.6 مليون، لرفع المستوى المعيشي والصحي والبيئى للفئات المستهدفة من تنفيذ المشروع، والمساهمة في تنفيذ خطة التنمية القومية عن طريق تنفيذ مشروعات البنية الاساسية، وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأوضح أهمية تنمية الموارد البشرية عن طريق إتاحه إمكانيات التدريب والتأهيل للكوادر المطلوبه لتنفيذ وادارة المشروع.

وأكد الالتزام بكل الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كرونا المستجد، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لتأمين بيئة العمل حفاظًا على سلامة وأمن الكوادر البشرية القائمة على تنفيذ المشروع.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني ومتابعه تنفيذ المشروع فنيًا وماليًا واداريًا  والتنسيق مع الجهات المختلفة المشاركة في تنفيذ المشروع وإزالة أي عواقب تعترض التنفيذ.
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