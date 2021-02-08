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محافظات

إغلاق مزلقان ديروط.. تعرف على الطرق البديلة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، غلق مزلقان ديروط المحطة "كم313/400" وذلك لأعمال تطوير وتوسعة المزلقان.

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وقالت الوحدة المحلية، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأعمال تطوير مزلقان بلوك 2 ديروط ضمن مشروع تحديث نظم الاشارات "بني سويف - أسيوط" وبدء أعمال توسعة وتطوير وتسوية وإعادة رصف المداخل والمخارج للمزلقان، تمهيدًا لافتتاح برج اشارات المزلقان يوم 15 فبراير الجاري.



وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ديروط، أن الطرق البديلة هي مزلقان الجرف البحري ونفق القرشية ومزلقان القرشية ومزلقان الرياح القبلي
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