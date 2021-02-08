إغلاق مزلقان ديروط.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، غلق مزلقان ديروط المحطة "كم313/400" وذلك لأعمال تطوير وتوسعة المزلقان.





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وقالت الوحدة المحلية، إنه بناءً على الإشارة الواردة من الإدارة المركزية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بأعمال تطوير مزلقان بلوك 2 ديروط ضمن مشروع تحديث نظم الاشارات "بني سويف - أسيوط" وبدء أعمال توسعة وتطوير وتسوية وإعادة رصف المداخل والمخارج للمزلقان، تمهيدًا لافتتاح برج اشارات المزلقان يوم 15 فبراير الجاري.











