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برلمان

رئيس "موازنة النواب" لوزيرة التخطيط: مطلوب خطة لإدارة المخاطر والتحديات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:33 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان وزيرة التخطيط جاء في 40 دقيقة، وهذا ما نحتاجه من الوزراء لأن طول البيان يكون فيه نوع من الملل والتفاصيل غير الضرورية.  

وأشار الفقي خلال كلمته في الجلسة العامة للبرلمان إلى أن محاور البيان السبعة مهم ولكن المحور الأول عليه بعض الملاحظات لأن الدين العام يتزايد ولابد أن نحتوي هذا التزايد في الدين العام. 

وعن دور الوزارة في مواجهة التحديات لأزمة كورونا أوضح ان هذا مهم لمواجهة المخاطر بكل مجالاتها سياسية وبيئة واجتماعية وصحية وغيرها، وأثر ذلك على حياة المواطن، لأننا في ظل هذا العصر المخاطر متزايدة ومتلاحقة، وهذا يكشف عن دور الوزارة لمواجهة هذا الامر.

وعما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات للإنسان المصري قال الفقي ان المدخرات المحلية تصل إلى 13%، وهذا لن يسمح في حالة تمويل الاستثمار ستكون الزيادة 2%، ولذلك نستدين ونستمر في الاستدانة، وهذا أمر لا يمكن ان يستمر ولابد أن نعرف من الوزيرة كيفية تحفيز المواطن المصري للادخار وكذلك ترشيد الحكومة للإنفاق.

وطالب النائب بضرورة اتباع نظام إدارة مخاطر الأسواق وطالب بخطة الوزارة لإدارة المخاطر، خاصة أن هناك 85 مليون وظيفة حلت محلها 95 مليون وظيفة على المستوي العالمي لمسايرة العصر الحديث. 
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