بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والعربية للتصنيع لتطوير وصيانة المقرات

وقعت النيابة الإدارية والهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول تعاون لإحلال وتأثيث وتطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية بجميع محافظات الجمهورية.





وقع البروتوكول ممثلا عن النيابة الإدارية المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية. - مدير إدارة النيابات، واللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات مفوضًا عن الفريق رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وفي حضور عدد من قيادات النيابة الإدارية وقيادات الهيئة العربية للتصنيع.





وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة إن البروتوكول يأتي في إطار توجهات المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وخطة شاملة تهدف إلى تطوير وصيانة مقرات النيابة الإدارية على مستوى الجمهورية.





واضاف انه في ختام اللقاء قام اللواء مهندس محمد زين العابدين حسين - رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بإهداء درع الهيئة للمستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية.