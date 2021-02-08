ذهب إلى العمل عاد جثة هامدة... تفاصيل مصرع مزارع بمركز دمنهور

لقي مزارع مصرعه، اليوم الإثنين، غرقا بترعه ري زراعى بعزبه الحبشي التابعه لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة مصطفى جمعه تهامي ٣٢ سنة،أثر غرقه في ترعة ري زراعي بعزبه الحبشي، وتم حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي ، لكشف غموض الحادث، وتكثيف التحريات تبين أثناء قيام المزارع بالعمل في الأرض الزراعية اختل توازنه وسقط في الترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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