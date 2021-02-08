مصر تخطت ذروة الموجة الثانية لـ كورونا.. عوض تاج الدين يحذر النساء الحوامل بشدة لهذا السبب.. ويوضح حقيقة تكرار إصابة من تلقى التطعيم باللقاح .. فيديو

أشار الي ان التطعيمات تعمل مضادات مناعة ضد فيروس كورونا ولكن هذا لا يعني ان من يحصل على اللقاح او التطيعم لن يصاب بالفيروس ولكنها تقلل من نسبة الإصابة وخطورة الاعراض

أوضح مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية ان الدولة تعمل وفقا لخطة دولية في الية توزيع اللقاحات بشكل عادل بداية من الاطقم الطبية واصحاب الامراض المزمنة والفئات الاخرى بعد ذلك.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إن هناك نوعين من التطعيمات، تطعيم يعطي مناعة كاملة ويتبع تكنولوجيا قوية بحيث يقلل من إصابة الشخص بكورونا بعد تناول اللقاح وحتى إذا أصيب بالعدوى لا يظهر عليه أعراض الفيروس، منوها: "ممكن أنه يصاب بالفيروس كبكتريا بس ميكونش مرض".

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن التطعيمات الأخرى هي التي تعطي مناعة مؤقتة أو جزئية، وهذا يعني أن من الممكن الإصابة بالفيروس ولكن في مرحلة خفيفة أو متوسطة منه، ونسبة الإصابة بمضافعات تقل بشكل كبير جدا في حالة التطعيم.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إنه في حالة الاصابة بـ فيروس كورونا يتم تكوين اجسام معنية عنه في الجسم والتي تستمر لفترة زمنية معنية وتجعل الشخص ضد الاصابة مرة اخرى، مشيرا الي ان هذه الفترة ليست محددة حتى الان ولكن تقريبا حوالي 6 اشهر، وبعد هذه الفترة من الممكن ان يصاب الشخص مرة اخرى بالفيروس.

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، انه من الممكن ان يصاب الشخص ايضا حتى في فترة التطعيم او اخذ اللقاح الخاص بكورونا، لان المطعم لم يكن لديه مناعة كاملة، ولهذا السبب ممكن ان يصاب، مشددا على اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية.









قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، إننا بالفعل تخطينا فترة الذروة في معدلات الإصابة بالفيروس في الموجة الثانية منه، وأن مؤشرات الإصابات تابعت من الاستقرار الي الانخفاض، وان ذلك ينطبق على الحالات التي تعلن رسميا أو غير المعلن عنها وتتبع العزل المنزلي، موضحا أن هذا لا يمنع أن نتخلي عن اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بشدة، معقبا: "لأن لسة برده في حالات ومنها بيروح المستشفى".

وتابع عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن كل اللقاحات المتداولة تؤدي نفس الغرض، وأن اللقاحات الموجودة على مستوى العالم حتى الآن وتم اعتمادها عددها محدود، والهدف من اللقاحات في الأساس هو تكوين أجسام مناعية بحيث ان تقلل معدل الاصابة والاعراض بالفيروس في حالة الاصابة، ولكن في كل الاحوال هي تحد من المضاعفات الخاصة بكورونا، لافتا الي ان الدولة تعمل وفقا للخطة العالمية في تطعيم الفئات الاكثر اولوية، وتبدأ بتطعيم الاطقم الطبية وكبار السن واصحاب الامراض المزمنة.







