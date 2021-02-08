السجن 5 سنوات لعاطل لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالقرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى بيومى، في جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالسجن 5 سنوات لعاطل لتنقيبه عن الآثار أسفل منزله بالقرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بقيام "مدحت ع" مقيم بدائرة قسم شرطة القرين، بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل منزله.





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وعقب تقنين الإجراءات والفحص تبين صحة البلاغ، وبمداهمة المكان محل البلاغ عثر على أدوات حفر وتنقيب وحفرتين إحداهما دائرية بقطر 3 أمتار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق وإحالة المتهم محبوسا على ذمة القضية رقم 1701 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة القرين، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وعلى جانب آخر فقد أكد "وائل شاهين" خال الشاب "محمد السيد دياب" 21 سنة طالب جامعي والذي لقي مصرعه غرقا خلال حادث إنقلاب سيارة من أعلي كوبري الزوامل بمدينة بلبيس منذ قيل إنه تم العثور على جثمان الفقيد بعد بحث استمر أكثر من 30 يوما.

وأضاف خال الفقيد قائلا: "الحمد لله رب العالمين بعد مرور شهر، تم خروج جثمان ابن اختى الشهيد محمد السيد دياب من ظلمات ترعة الإسماعيلية، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه ويلهمنا الصبر والسلوان".

كان المئات من أهالي بلبيس قامو باداء صلاة الغائب علي جثمان الفقيد وذلك بعد الاستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغواصين المتطوعين ولكن لم يتم العثور على الجثمان.

وبالرغم من برودة الجو إلا أن قسوة الحادث كانت أكبر، بالرغم من مرور الأيام وتعاقبها على أهالي الفقيد إلا أنهم لم ييأسوا من البحث عن جثمان نجلهم بالاستعانة بقوات من الإنقاذ النهري والغطاسين وغيرهم من الأهالي الباحثين بطول ترعة الإسماعلية للوصول الى جثمان نجلهم.

ولم تتمكن قرابة 80 فرقة من فرق الإنقاذ النهري والغواصين من العثور على جثمان الفقيد، حيث استمر البحث قرابة الـ 20 يوما ولكن دون جدوي ووصل الأمر الى أن قام الأهالي بإبلاغ أقاربهم بالقرى والمدن المطلة على ترع الإسماعلية للبحث عن الجثمان ولكن دون جدوى.

وعقب بحث وتعب استمر قرابة الـ 3 أسابيع قرر أهالي الطالب الفقيد أداء صلاة الغائب على نجلهم، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرتة بالصبر والسلوان.

من جانبه قال وائل شاهين خال الشاب الفقيد عبر صفحته: لله الأمر من قبل ومن بعد صلاة الغائب إن شاء الله علي الشهيد محمد السيد دياب اليوم الجمعة ربنا يرحمه ويغفر له ويلهمنا الصبر والسلوان وإنا لله راجعون برجاء من السيد المحترم وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية بإرسال إشارة للمساجد لمشاركتنا فى أداء صلاة الغائب.

وأكد على حسن شاهين خال الشاب الفقيد انه مر الي الأن قرابة الـ 9 أيام ونجلنا في مياة ترعة الإسماعلية ولم يتم العثور علي الجثمان الي الأن بالرغم من الاستعانة بفريق من الغواصين والأهالي المنتشرين على طول ترعة الإسماعلية ولكن لم يتم العثور عليه.

وأضاف والدموع تنهمر من عينيه انهم راضون بقضاء الله في وفاة نجل شقيقتة ولكن الى الآن لم يتم العثور على الجثمان لدفنه وربما جرفته المياة الى مكان بعيد أو مازال في أعماق ترعة الإسماعلية ولذا يناشد المسئولين بضرورة التدخل من أجل العثور على الجثة.

من جانبه فقد أكد وائل شاهين خال الشاب المتوفي أنه منذ قرابة 7 أيام ورد الينا اتصالا هاتفيا عقب ذهاب الفقيد مع عدد من أفراد أسرته لإحضار "فرش عروسة، كان من المقرر عقد قرانها على أحد أقاربه، ولكن الفرحة تحولت إلى ميتم بعدما انقلبت بهم سيارة ربع نقل أعلى كوبري "الزوامل"، وسقطت بركابها في ترعة الإسماعيلية.

وأشار إلى ان الحادث أسفر عن مصرع والد العريس، وإصابة شخصين آخرين، وتمكنت فرق الإنقاذ من استخراج جثة المتوفي بعد فترة قصيرة من غرقه، وقيام فريق الإنقاذ النهري بالبحث عن الشاب الفقيد.

وأضاف "وائل شاهين" أنه منذ وقوع الحادث فقد قرر الأهالي القيام بانفسهم بالبحث عن جثة الفقيد وتم الاتصال بجميع أقاربهم ومعارفهم بجميع الأماكن المار من أمامها ترعة الإسماعيلية من أجل البحث عن جثة الفقيد ولكن دون جدوى الى الآن.

وأشار الى أن جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى منصة لتقديم التعازي والمواساة الى أسرة الفقيد وأهله مطالبين الجميع البحث عن الجثة والاستعانة بمتخصصين من قوات الإنقاذ النهري وغيرها من أجل البحث عن الشاب الفقيد.