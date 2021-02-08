وائل جمعة يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونخ: مباراة تاريخية ضد أكبر أندية أوروبا





وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"الأهلي أمام مباراه تاريخية ضد أكبر أندية أوروبا والعالم.. نريد مباراة تليق بالأهلي الكبير وبروح الفانلة الحمراء.. ولاننسي أننا اعظم نادي في الكون".





ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مواجهة تاريخية اليوم عندما يلعب أمام بايرن ميونخ بملعب الريان فى إطار لقاءات نصف نهائى كأس العالم للأندية المقام فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري .





ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .



وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وسيتم إذاعتها عبر قنوات بي إن سبورت المشفرة والمفتوحة بجانب إذاعتها عبر قناة الكأس القطرية المفتوحة أيضا .وكان الأهلى فاز على الدحيل القطري بهدف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب المدينة التعليمية بربع نهائى مونديال الأندية ، وسجل حسين الشحات هدف المباراة





وجه وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة دعم ومساندة للفريق قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية في قطر.