السيسي مر من هنا .. خالد ميري: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة يعكس اهتماما كبيرا بملف العشوائيات

قال الكاتب الصحفي خالد ميري ، مدير تحرير جريدة الأخبار ، إن زيارة الرئيس السيسي ، بالأمس ، لعزية الهجانة ، يعكش مدى الاهتمام والجدية في حل مشكلة العشوائيات .





وأضاف الكاتب الصحفي خالد ميري ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن مقاله "السيسي مر من هنا " ، لقى حفاوة كبيرة في الشارع المصري ، وأصبح تريند على السوشيال ميديا .





ولفت إلى أن المواطنين أصبحوا متفائلين بزيارات الرئيس السيسي ، والتي تشير إلى تحولات جذرية في المكان الذي يطأه ، وما حدث في عزبة الهجانة يعكس أهتمامات كبيرة بملف العشوائيات .





وأشار إلى أن مصر عانت لفترات طويلة من مأسوايات بملف العشوائيات ، مما خلف كوارث حقيقة ، تحتاج لـ 4 تريليونات جنيه للقضاء عليها ، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي .





واستطرق أن الدولة المصرية نجحت في توفير 250 ألف شقة ، بالمجان ، لقاطني العشوائيات الخطرة ، منها مدن بشاير الخير ، متابعا :" ملف العشوائيات كانت دول العالم بتعايرنا بيه وكانت ملجـأ للعمليات الارهابية " .