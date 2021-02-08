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السيسي مر من هنا .. خالد ميري: زيارة الرئيس لعزبة الهجانة يعكس اهتماما كبيرا بملف العشوائيات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:39 م
زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لعزبة الهجانة
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نورهان رأفت
قال الكاتب الصحفي خالد ميري ، مدير تحرير جريدة الأخبار ، إن زيارة الرئيس السيسي ، بالأمس ، لعزية الهجانة ، يعكش مدى الاهتمام والجدية في حل مشكلة العشوائيات .

وأضاف الكاتب الصحفي خالد ميري ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن مقاله "السيسي مر من هنا " ، لقى حفاوة كبيرة في الشارع المصري ، وأصبح تريند على السوشيال ميديا .

ولفت إلى أن المواطنين أصبحوا متفائلين بزيارات الرئيس السيسي ، والتي تشير إلى تحولات جذرية في المكان الذي يطأه ، وما حدث في عزبة الهجانة يعكس أهتمامات كبيرة بملف العشوائيات .

وأشار إلى أن مصر عانت لفترات طويلة من مأسوايات بملف العشوائيات ، مما خلف كوارث حقيقة ، تحتاج لـ 4 تريليونات جنيه للقضاء عليها ، وفقا لتصريحات الرئيس السيسي .

واستطرق أن الدولة المصرية نجحت في توفير 250 ألف شقة ، بالمجان ، لقاطني العشوائيات الخطرة ، منها مدن بشاير الخير ، متابعا :" ملف العشوائيات كانت دول العالم بتعايرنا بيه وكانت ملجـأ للعمليات الارهابية " .
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