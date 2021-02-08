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فن

بإطلالة كاجوال.. هيفاء وهبي توجه رسالة لجمهورها على إنستجرام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:08 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هيفاء وهبي في الصورة بإطلالة كاجوال، وعلقت قائلة: "عندما ينتهي هذا الإغلاق. دعنا لا نخبر بعض الناس".

وكانت آخر أعمال هيفاء مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

يذكر أن كشفت هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.

وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".

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