المشدد 5 سنوات لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بالقوة في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى بيومى ،في جلستها المنعقدة اليوم، حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لعامل ، لقيامه بخطف طفلة وهتك عرضها بالقوة بمدينة القرين.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من أسرة الطفلة " عائشة ع " 5 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة القرين، يتهمون فيه " خالد ع ع" 26 سنة عامل مقيم بذات الناحية، بخطف نجلتهم الطفلة وهتك عرضها بالقوة.

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وتبين من التحريات صحة الواقعة وأن المتهم قام بالتحايل المجنى عليها وأعطاها مبلغ مالى لتذهب معه مستغلا صغر سنها وذهب بها إلى مكان ناء وهتك عرضها بالقوة بأن حسر عنها بنطالها عنوة ولامس موطن عفتها وأمنى على ساقيها.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق علي ذمة القضية رقم 3101 لسنة2020 جنايات قسم شرطة القرين، والتى أصدرت حكمها المتقدم.