برلمانى لوزيرة التخطيط: مفيش شفافية فى تعينات وزارة البترول

اكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، انه حتي الان لا يوجد شفافية فى تعينات وزارة البترول، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الامر.





واكد ياسر عمر خلال كلمته للرد على بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، ان وزارة التخطيط نجحت فى البعد الاجتماعي ، بالاضافة الى الصحة ، وبخاصة مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورنا.





كانت الدكتورة هالة السعيد قد اكدت خلال بيانها إلى اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.