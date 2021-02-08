ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى لوزيرة التخطيط: مفيش شفافية فى تعينات وزارة البترول

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:32 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل
اكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازانة بمجلس النواب، انه حتي الان لا يوجد شفافية فى تعينات وزارة البترول، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة فى هذا الامر.

واكد ياسر عمر خلال كلمته للرد على بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ، ان وزارة التخطيط نجحت فى البعد الاجتماعي ، بالاضافة الى الصحة ، وبخاصة مباردات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على فيروس سي والتصدي لجائحة كورنا. 

كانت الدكتورة هالة السعيد قد اكدت خلال بيانها إلى اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية، وتهتم بتشجيع المشاركة الإيجابية من قبل المواطن، ولذا تصدر وزارة التخطيط خطة المواطن" أو " دليل المواطن لخطة التنمية المستدامة" لكل محافظات الجمهورية لعامين متتاليين، بهدف تحقيق الشفافية وتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز جهود التوطين المحلي للتنمية المستدامة، فيوضح هذا الدليل ملامح خطة التنمية المستدامة وحجم الاستثمارات المخصصة لكل محافظة وتوزيعاتها القطاعية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

باستثمارات 10,8مليار جنيه.. التخطيط تستعرض خطة المواطن الاستثمارية بالبحر الأحمر

التخطيط: توجيه استثمارات بقيمة 3,47 مليار جنيه لقطاع الإسكان فى البحر الأحمر

التخطيط: 5.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظة الوادي الجديد بخطة 2020\2021

السعيد: اهتمام خاص بتحقيق العدالة المكانية في الصحة والتعليم والموارد الاقتصادية

ترشيحاتنا

تواصل مع أبو مالك.. اعترافات أبو آسيا المصري المتهم الرئيسي في قضية خلية أحرار الشام

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

بعد أكثر من شهر في المياه.. العثور على جثمان غريق كوبري الزوامل

يا رب كلامي يتفهم صح.. مهدي سليمان يغازل الأهلي

مستمرون في البناء مهما كانت المعوقات.. إعلان إثيوبي متعنت حول سد النهضة

مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ