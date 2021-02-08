لن أسمح بالإطالة..رئيس البرلمان يطالب النواب بالالتزام بالمدة المحددة للكلمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطالبه رئيس المجلس أعضاء المجلس الالتزام بالمدة المحددة للكلمة خلال الجلسات وعدم الإطالة فيها، لاسيما بعد وصول الفكرة بما يتيح الفرصة أمام أخرين في الحديث.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمخصصة لالقاء وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، بيانها حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2020).





وقال الجبالي، في حديثه للنائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة : " هذا كثير، لن اسمح بالإطالة، الافكار وصلت"، داعيا أعضاء المجلس لإتاحة الفرصة لبعضهم البعض في الكلمات.