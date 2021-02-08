إكرامي يكتب روشتة فوز الأهلي ضد بايرن ميونيخ ورأيه في موسيماني





واكد الشحات اكرامي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن مباراة الأهلي أمام بايرن ميونيخ للتاريخ وسوف تسطر تاريخا جديدا المارد الأحمر، مشددًا على أن لاعبي الأهلي عليهم أن يقدموا أداءً جيدًا.





وأضاف أنه يجب تخفيف الضغط عن لاعبي الأهلي فليس مطلوب منهم سوي تقديم أداء جيد ومشرف.





وتابع أن اللعب بشكل دفاعي فقط لن يكون كاف ولكن يجب الموازنة بين الهجوم والدفاع، مشددًا على أن التشكيل الأنسب هو " الشناوي، علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، محمد هاني، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة ووالتر بواليا".





وأكمل أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي نجح في حصد جميع البطولات بدءا من كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا باستثناء الدوري قائلا "ملهوش يد فيه " مشددا على أنه مدرب ذكي وطموح.

كشف إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق، عن رأيه في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقررة اليوم في الثامنة مساءً.