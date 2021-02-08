ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط: حصر مخالفات البناء من خلال التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:58 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي
قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات.

وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه حرصًا من الوزارة على التعاون وتكامل الأدوار بين مختلف جهات الدولة، والبناء على ما تحقق من انجازات في ملف الاصلاح الاداري والتحول الرقمي، تم تسليم الملفات التالية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب التعديل الوزاري في ديسمبر 2019، واحتفظت الوزارة بملف بناء القدرات، وقواعد البيانات المرتبطة بمنظومة التخطيط التنموي
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

استخدام الأقمار الصناعية والتصوير الجوي في ضبط العمران والبناء.. مدبولي : الاستعانة بمنظومة المتغيرات المكانية في المساحة العسكرية.. والقضاء على المناطق العشوائية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها

ضبط العمران.. تفاصيل مشروع البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية.. فيديو

280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية.. أبرز إنجازات وزارة التخطيط خلال 2020

حصاد التخطيط خلال 2020.. إطلاق خطة المواطن والمركز التكنولوجي المتنقل للخدمات .. تمثيل مصر بمنتدى باريس للسلام.. تخريج أول دفعة من برنامجي ماجستير ريادة الأعمال.. وهالة السعيد أفضل وزير عربي

التخطيط: ميكنة منظومة تراخيص المشروعات السياحية بجنوب سيناء

وزيرة التخطيط تعلن إطلاق أول منظومة إلكترونية لمبادرة "حياة كريمة"

ترشيحاتنا

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

حمل إضافي أو «حمل على حمل».. أم تحمل بطفلين بفارق 3 أسابيع في حالة نادرة

امتحانات الثانوية بالتابلت.. وزير الاتصالات يتعهد برفع سرعة الإنترنت

أخبار الرياضة.. محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. انفعال حسام حسن على إبراهيم نورالدين

بإطلالة جذابة.. سمية الخشاب تتألق في أحدث ظهور لها

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

الأرصاد: استمرار الطقس المعتدل حتى نهاية الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة السبت

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

قرار عاجل من الأوقاف الكويتية بشأن ضوابط الصلاة في المساجد

هل يمنعه كورونا..غموض موقف أبوتريكة من حضور مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير