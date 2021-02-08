وزيرة التخطيط: حصر مخالفات البناء من خلال التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، إنه تم ربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية الذي أدى إلى: إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات.





وأضافت خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، فضلا عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية، إلى جانب البدء في إتاحة مراكز الخدمات المتنقلة (عربات خدمات متنقلة) والوسائل التكنولوجية لتقديم الخدمات (أجهزة العمل الميداني كالتابلت وطابعات ميدانية)، وذلك بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.



