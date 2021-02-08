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برلمان

برلمانية لوزيرة التخطيط: هل تخلت الحكومة عن هيكلة الشركات الخاسرة؟

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:53 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح عدسة خالد مشعل

وجهت النائبة سحر الجزار ،عضو مجلس النواب العديد من الاسئلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ،خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الان ، بشان مؤشرات النمو، قائلة " متي يشعر المواطن المصري بانخفاض معدلات النمو ؟ وماذا عن الاصلاحات الهيكيلية التى تحدثتي عنها بالبيان ؟ وهل تخلت الحكومة عن الشركات الخاسرة واعادة هيكلتها ، وعلى رأسها شركة الحيد والصلب ؟

كانت الدكتورة هالة السعيد، قد اكدت  أن هناك خطة شاملة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وفض التشابكات المالية بين البنك والجهات الدائنة والمدينة والوصول إلى اتفاقيات تسوية وجدولة بلغت نحو 115 مليار جنيه، هذا إلى جانب تفعيل الدور التمويلي والتنموي للشركات التي يساهم فيها البنك، وجاء ضمن ذلك تأسيس شركة تمويلي في 2018 لتمكين رواد الأعمال من خلال تقديم برامج ومنتجات وخدمات تمويلية متنوعة والمساهمة في الارتقاء بقدرات قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري وتعزيز الشمول المالي، لافتة إلى سعي الشركة لتوظيف أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة في تقديم أفضل الحلول التمويلية الرقمية مما يتسق مع توجهات الدولة الاستراتيجية للتحول إلى نظام اقتصادي رقمي.
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