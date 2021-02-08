ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تصريح مثير من بايرن ميونيخ قبل ساعات من مواجهة الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:54 م
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
Advertisements
عمرو الحلوانى

أعلن نادى بايرن ميونخ الألمانى جاهزيته لمواجهة الأهلى، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن لقاءات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى قطر.

وكتبت الصفحة الرسمية لبطل أوروبا على فيسبوك، "الأسطول البافارى جاهز للمعركة" .



كشف صحفية بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية .


وقال الصحيفة الألمانية إن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض مباراة اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها .


وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة الأهلى بتشكيل مكون من :


حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .

خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .

خط الهجوم : جانبري ومولر وليفاندوفسكى .


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مع اقتراب مونديال الأندية.. بايرن ميونخ يخسر من مونشجلادباخ في الدوري الألماني

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

تشكيل هجومي بحت لبايرن ميونخ أمام هيرتا برلين قبل مواجهة الأهلي

قبل موقعة الاثنين مع الأهلي .. ليفاندوفسكي يهدر ركلة جزاء في البوندسليجا

بايرن ميونخ يتقدم على هيرتا برلين بهدف في البوندسليجا قبل موقعة الأهلي

قبل موقعة الأهلي.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين في البوندسليجا

ترشيحاتنا

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

دعاء يحفظك من المصائب المفاجئة.. حرص عليه النبي صباحا ومساءً

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

قتلوا القذافي عمدا .. إحالة مدير أمن مول شهير و9 آخرين للجنايات

على شاطئ البحر.. أول ظهور لـ إيفانكا ترامب وزوجها منذ مغادرة البيت الأبيض.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير