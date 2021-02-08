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ثاني أكبر اقتصاد نامي ..مستشار بالتضامن الاجتماعي : مصر أصبحت دولة التنمية وبناء الإنسان |فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:57 م
الدكتور صلاح هاشم
الدكتور صلاح هاشم
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نورهان رأفت
قال الدكتور صلاح هاشم ، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي ، للسياسات الاجتماعية ، إن هناك تحولا كبيرا في رؤية الدولة المصرية ، من حيث إدارة الأزمات ، وصولا لـ الاستثمار في فيها ، مما يعكس قوة الدولة المصرية ، والتي تتشارك مع كافة القطاعات .

وأضاف الدكتور صلاح هاشم ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 " ،  أن القيادة السياسية استطاعت توحيد وجهة نظر الشعب مع الحكومة ، من حيث التنميو ومواجهة الفقر .

وأكمل :أن احساس الفقر بدء في التراجه ؛ نتيجة التنمية الحضارية ، وخطوات بناء الإنسان اجتماعيا وثقافيا ، مما أدى للشعور بالتفاؤل والإيجابية .

وتابع : مصر ثاني أكبر اقتصاد نامي بالعالم ، رغم جائحة كورونا ، وظواهر الإرهاب ، وبعد الجهات التي تبث الطاقة السلبية .

ونوه أن هناك تحولا كبيرا في اتجاة التنمية ، واحساس من المواطن بأن الحكومة أصبحت جزءا منه .
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