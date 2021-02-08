ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خشية تكرار انفجار لبنان.. إجراء عاجل في موانئ عراقية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 م
انفجار مرفأ بيروت
انفجار مرفأ بيروت
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن إخلاء 35 حاوية من موانئها كانت تحتوي مواد شديدة الخطورة.

ووفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أكدت الهيئة أن ميناءي أم قصر الشمالي والأوسط أخلا 35 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن هذه الحاويات تتبع وزارة النفط العراقية، بعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية لإجلائها، واستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيدًا عن المنشآت الحكومية والمناطق السكنية.

وأكد البيان أن هذا الإخلاء يأتي ضمن تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ.

ولفتت إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء باخلاء الحاويات الكيمياوية شديدة الخطورة من الموانئ.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية قد أعلنت، في بيان رسمي في الـ6 من شهر آب من العام الماضي، تشكيل لجنة عاجلة مهمتها جرد حاويات المواد الكيميائية عالية الخطورة المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية لتفادي حدوث انفجارات مماثلة لما وقع في مرفأ بيروت اللبناني، وبناء عليه بدأت السلطات في جرد مخازن المواد الكيميائية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مطلوب فى 16 قضية وحكمين مؤبد| الداخلية تضبط عنصرا إجراميا خطرًا بالمنوفية

«الداخلية» تحبط مخططات أباطرة الكيف في 2020.. إفشال محاولات تهريب عبر موانئ الجمهورية.. وضبط معامل ومكابس لتصنيع المخدرات

لمحاسبة المقصرين.. تحقيق عاجل فى حريق مخزن البضائع بميناء الإسكندرية

العراق: إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر

العراق: إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ بالبصرة

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات أوبل كروس لاند 2021 الشكل الجديد بعد طرحه رسميا في مصر.. صور

هتقبض في ثوانٍ.. تطور حكومي بمكاتب البريد لـ أصحاب المعاشات

محمد فضل: بدر بانون كان قريبا من الأهلي في ولاية كارتيرون

مجلس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن أندرو ميخائيل

ما يقرب من عام.. النفط يحقق أعلى مستوياته منذ بداية جائحة كورونا

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه..عقوبة التشهير بشريف إكرامى على السوشيال ميديا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ