نشرة الفن.. درة بديل غادة غادل في رمضان المقبل.. ودينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا مجددًا برفع الأثقال

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:





شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديدة لها.





اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "بين السماء والأرض" للنجم هاني سلامة المقرر عرضه رمضان المقبل لتأتي غادة عادل بديلا لها في الوقت الضائع.





نشرت الفنانة درة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





شاركت الفنانة دينا الشربيني، فيديو جديدا لها وهي تؤدي تدريبات شاقة في صالة الجيم خلال رفعها الأثقال.





شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .





تحل اليوم الاثنين الموافق 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل سمير الإسكندراني الذي قدم مسيرة فنية حافلة بعدد كبير من الأغاني الوطنية، وتوفي بعد صراع طويل مع المرض.







